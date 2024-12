Palermotoday.it - La settimana di Dossier: le confessioni del boss Gino "u mitra", la mappa dei prezzi dei box a Palermo

Luigi Abbate, alias"u",della Kalsa, della vita vera ha visto ben poco perché è stato praticamente sempre in carcere. Dal suo primo arresto - che risale addirittura al 1975 - è stato un continuo entrare e uscire dalle celle per mafia, per rapina, per estorsione. Il 10 dicembre.