La Sba a Siena ritrova l’ex Zocca

Ultima partita dell’anno solare per la Bc Servizi Arezzo, che oggi alle 17.30 sarà di scena al PalaCorsoni diper affrontare la Stosa Virtusin un incontro valido per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie B interregionale di basket (girone B). In casa Virtus militano due freschi ex amaranto come Marco Evangelisti in panchina e Andreain campo. Dopo un inizio difficile, la compagine senese sta viaggiando con il vento in poppa nel tentativo di recuperare terreno in classifica e rientrare in zona playoff promozione, dove negli ultimi posti utili c’è proprio la Sba, appaiata a quota 16 con Quarrata e Mens Sana. Dopo la straripante vittoria nel derby contro Costone e l’autoritario blitz di domenica scorsa a Castelfiorentino, i rossoblù sembrano aver definitivamente cambiato marcia, anche grazie all’innesto di Guerra: il nuovo playmaker virtussino viaggia infatti a 11,5 punti realizzati a partita.