Unlimitednews.it - La Lazio vince 2-1 a Lecce, in gol Castellanos e Marusic

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – Lain superiorità numerica per l’intero secondo tempo batte 2-1 ilal Via del Mare grazie alla rete decisiva dinel finale e sale a 34 punti in classifica, agganciando momentaneamente in classifica l’Inter (che ha però due partite da recuperare). Non basta una grande prestazione di sacrificio agli uomini di Marco Giampaolo, illusi dal momentaneo pareggio di Morente ad inizio secondo tempo dopo lo 0-1 di. Quest’ultimo è la nota più positiva in casadopo la sconfitta per 6-0 contro l’Inter. L’importanza dell’argentino – assente nell’ultimo match contro i nerazzurri – è riassunta tutta in un primo tempo da protagonista. Al 30? serve un assist in verticale per Isaksen che arriva a calciare, ma trova la risposta in tuffo di Falcone. Al 43?si mette in proprio: stop a seguire e conclusione al volo dal limite dell’area, ma il portiere giallorosso non si fa sorprendere.