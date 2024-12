Brindisireport.it - La Fortitudo impone la sua forza: Valtur Brindisi soccombe (77-65) al PalaDozza

Leggi su Brindisireport.it

- Sconfitta esterna (77-65) aldi Bologna per la, fermata dallacasalinga di unaBologna in fiducia e al comando delle operazioni fin dalla palla a due. La squadrana ricuce più volte il gap accumulato in doppia cifra ma non riesce mai a.