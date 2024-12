Lanazione.it - La Firenze degli anni ’50 rivive a teatro di Ponte a Ema l’ultimo dell’anno

Leggi su Lanazione.it

, 22 dicembre 2024 - I Pinguini Theater invitano il pubblico a festeggiare con lorogiornocon uno spettacolo che lo scorso anno ha registrato sold out. L’appuntamento è il 31 dicembre, presso ildia Ema (via Chiantigiana 113, Bagno a Ripoli) , alle ore 21:30 quando torna in scena a grande richiesta l’esilarante ‘6 Ladre pe’ i’ colpo del secolo’ liberamente ispirato al celebre racconto di William Arthur Rose, adattamento e regia di Pietro Venè. Una commedia brillante, ricca di humor, divertenti intrighi ed equivoci esilaranti, ambientata nella’50 che fa da sfondo all’improbabile incontro fra l’arzillo e svampito affittacamere Sig. Mazzoni e la sedicente musicista professoressa Serbelloni. O forse dovremmo chiamarla la capobanda di un pericoloso gruppo di ladre intente a pianificare una rapina? Una commedia ‘british’ spensierata e frizzante che i Pinguini Theater hanno voluto ambientare araccontandola in ‘dialetto fiorentino’ e affiancando al fine humor inglese la più immediata comicità tipicamente fiorentina.