La finta Giorgia di Open Arms: alla Ong spagnola brucia

La ongha lanciato una campagna comunicativa con una serie di foto realizzate con l'intelligenza artificiale: al centro leader politici di destra, tra cui Donald Trump e Marine Le Pen, in pericolo in mare. Ora è il turno della premierMeloni. La Ong attacca a testa bassa il governo italiano da quando si è insediato e adesso, dopo l'assoluzione di Matteo Salvini, è ripartita. Lo slogan della campagna diè: «Anche al nostro peggior nemico o ai grandi altoparlanti dell'odio diremmo “salveremmo anche te”. Perché siamo bagnini. Se una vita è in pericolo, non esitiamo a rischiare la nostra per proteggerla». La sentenza di Palermotantissimo.