Ilgiornale.it - La ferocia degli Agnelli

Ha confessato John o Jaki che dir si voglia (sempre Mister Fiat è) riguardo a mamma Margheritache, dopo la fine del primo matrimonio che generò tre figli, ella si unì a un nobile russo, e per adeguare i piccini di 6 (John), 5 (Lapo), 3 anni (Ginevra) cercò in ogni modo di trasformarli in piccoli russi ortodossi