Cesenatoday.it - Juve Stabia-Cesena 1-0, Mignani: "E' mancato il furore agonistico, non deve accadere"

Leggi su Cesenatoday.it

"E'ile questo non". E' il concetto principale espresso da mister Micheledopo la sconfitta in casa della, l'ennesima fuori casa per il Cavalluccio. Campani vittoriosi 1-0 in una partita incolore per ilha detto.