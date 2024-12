Fanpage.it - José Mourinho va a Lisbona per operarsi: al tecnico del Fenerbahce sarà tolta la cistifellea

Niente di allarmante o improvviso, ma un intervento programmato che dovrebbe avere tempi di convalescenza abbastanza rapidi:si sottoporrà in Portogallo ad un intervento chirurgico per l'asportazione della, tornando in panchina colil prossimo 5 gennaio.