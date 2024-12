Unlimitednews.it - Inzaghi “Como squadra organizzata, all’Inter per tanti anni”

MILANO (ITALPRESS) – “Ilè un’ottima, ha un mix di esperienza e giovani. Fabregas sta dimostrando tutte le sue qualità”. E’ quanto dichiara il tecnico dell’Inter Simonealla vigilia della sfida casalinga a San Siro contro il. Per quel che riguarda le defezioni in difesa e alla domanda sul possibile intervento sul mercato nel reparto il tecnico nerazzurro spiega: “Pavard e Acerbi ci mancano, oggi avevano qualche problema sia De Vrij che Darmian. Valuteremo domani se saranno recuperabili, ad oggi no, ma qualche speranza c’è”.Sul margine di crescita per il nuovo anno della sua Inter: “Bisogna sempre migliorarsi, le difficoltà di questo campionato sono evidenti, c’èssima competitività e noi dovremo fare un ulteriore step. Sarà una grande battaglia.