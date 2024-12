Calcionews24.com - Inter Inzaghi: «Il Como è un mix di esperienza e giovani di qualità; rinnovo? Ecco cosa voglio»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Simone, tecnico dell’, in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro ilSimoneha parlato in conferenza stampa in vista didi domani sera. Di seguito le parole del tecnico nerazzurro. CHE PARTITA MI ASPETTO? – «Sappiamo delle difficoltà che andremo ad incontrare domani. Il