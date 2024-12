Thesocialpost.it - Incrocio infernale, motociclista si schianta e muore sul colpo

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la tranquillità della domenica precedente al Natale a Galatina, quando un uomo di 54 anni, Maurizio Antonica, ha perso la vita in un tragico schianto. L’incidente è avvenuto intorno alle 13, lungo via Ippolito De Maria, all’con viale Europa, nella zona del quartiere fieristico della città.La dinamica dell’incidenteSecondo una prima ricostruzione, Antonica stava percorrendo la strada a bordo di una moto Aprilia quando, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. Il centauro potrebbe aver colpito il marciapiede, finendo fuori strada e sbalzando rovinosamente sull’asfalto.L’intervento dei soccorsiAlcuni automobilisti che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, a causa dei gravi traumi riportati durante la caduta.