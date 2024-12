Lanazione.it - Incidente sulla FiPiLi, anziani bloccati nell’auto ribaltata

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 22 dicembre 2024 – Gravestradale nel pomeriggio, intorno alle 15,30,Firenze-Pisa-Livorno tra Pisa e Navacchio in direzione di Firenze. Due auto si sono scontrate e una si è; duesono rimasti intrappolati nella vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pisa per portarli in salvo e affidarli alle cure del 118. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro e i luoghi dell’intervento. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi.