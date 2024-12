Salernotoday.it - Incidente mortale sull'A2, a Pontecagnano: tratto di strada chiuso

'A2, al km 22, nel territorio di, questa mattina. Per cause da accertare, un'Audi guidata da un 19enne e una Lancia con un 35enne si sono violentemente scontrate. Purtroppo, una persona è deceduta. Corsa disperata dei sanitari del Vopi per soccorrere il ferito.