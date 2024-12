Vicenzatoday.it - Il Vicenza non va oltre il pari sul campo della Giana Erminio

Leggi su Vicenzatoday.it

Niente da fare per ilche non valo 0-0 sul. Gara molto equilibrata con i biancorossi che sprecano nel secondo tempo con Rolfini e con i padroni di casa che sbagliano un calcio di rigore. Pareggio che serve a poco ai ragazzi di Vecchi in chiave primo posto.