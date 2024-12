Napolitoday.it - Il Sorrento dura 70', il Catania dilaga: poker al Massimino e costieri ko

Leggi su Napolitoday.it

Terza sconfitta consecutiva per ildi Enrico Barilari, allo Stadioesulta ildi Domenico Toscano. Il 2024 dei rossoneri termina con il settimo ko in campionato per la squadra rossonera. Le due formazioni si studiano in avvio, per il primo tentativo bisogna attendere il.