Leccotoday.it - Il sindaco, nei panni di Santa Claus, vince la corsa (benefica) dei babbi Natale

Leggi su Leccotoday.it

Personaggi di spicco, in prima fila ile il presidente della Pro loco, neidia correre lungo le strade del paese per beneficenza.Nel countdown a pochi giorni dal 25 dicembre, la Pro loco di Mandello ha organizzato tra i vari eventi in calendario 'Ladei