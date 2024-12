Agi.it - Il primo gol da professionista del pronipote di Mussolini

AGI - Un gol che fa rumore: non solo perchè è il suoda calciatoree perché ha consentito alla Juve Stabia di battere e staccare in classifica il Cesena, ma per il cognome dell'autore, Romano Florianidel Duce e figlio dell'ex eurodeputata Alessandra. La rete del terzino destro in prestito dalla Lazio, che compirà 22 anni il 27 gennaio, è stata realizzata al 21mo deltempo. Il giovane calciatore porta il cognome sia del padre (ex ufficiale della Guardia di Finanza) che della madre, anche se dietro la maglia c'è scritto "F.". Lo speaker dello stadio di Castellammare Stabia ha scandito: "Ha segnato Romano.:" e il pubblico di casa ha urlato in coro "". Con questa vittoria la Juve Stabia sale al quarto posto in classifica, dietro a Sassuolo, Spezia e Pisa.