Il Natale di Athletica Vaticana | Corri per i bambini corri per la speranza – Video

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Tante anime, messe insieme dall'amore verso il prossimo e dalla passione per la corsa. Dal cardinale Jean-Paul Vesco all’ambasciatore di Australia presso la Santa Sede Chiara Porro, dalla vincitrice della Maratona di New York Franca Fiacconi allo schermidore paralimpico rifugiato Amelio Castro Grueso. Una sola voce, quella che chiede aiuto per i