Liberoquotidiano.it - Il miracolo della favola di Natale scritta nell'orrore di un lager

del 1944, di 80 anni fa: Oflag XB di Sandbostel, Germania. Nel campo di prigionia l'Internato militare italiano n° 6865, Giovannino Guareschi, scrive e mette in scena «Ladi», spettacolo che, con le musiche di Arturo Coppola (suo vicino di letto a castello dal cui piano superiore faceva calare a Giovannino le musiche) verrà rappresentato proprio la vigilia del1944. Dopo quella rappresentazione, Giovannino presenterà al pubblico la sua «» e lo farà adel 1945, appena rientrato dalla prigionia, a Milano, al teatro «Angelicum». Pubbichiamo qui di seguito le parole con cui Guareschi presentò la sua commovente opera. Ecco uno spettacolo che ha bisogno di istruzioni per l'uso. Anzi: ecco uno spettacolo che non è uno spettacolo. Questaè nata come una nostalgia e tale è ancor oggi: ma allora - quando nacque - era tanta la miseria che la circondava, che anche la nostalgia poteva essere considerata uno spettacolo interessante e così ebbe l'onore di presentarsi da un palcoscenico a un folto pubblico.