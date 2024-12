Agrigentonotizie.it - Il Comune stabilizza gli Asu: concorso per assumere uno psicologo

Leggi su Agrigentonotizie.it

Ildi Agrigentodue lavoratori Asu e avvia, come primo passo, le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato, per la durata di 24 ore settimanali, di uno.Gli uffici, dando seguito alla delibera di giunta che approva il piano occupazionale di Palazzo dei Giganti.