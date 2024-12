Il Comune fa causa alla società idrica per 12 milioni di euro

Casertanews.it - Il Comune fa causa alla società idrica per 1,2 milioni di euro

Leggi su Casertanews.it

IlfaIdrico Terra di Lavoro per recuperare le somme che ammontano a oltre 1 milione di. L'amministrazione comunale di Marcianise ha dato incarico a 5 avvocati di attivarsi per agire in giudizio al fine di recuperare la somma di 1.232.757,60che ITL Spa deve.