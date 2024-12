Quotidiano.net - Il ’braccialetto’ è largo. A 77 anni resta in carcere

Natale in prigione per un’attivista inglese 77enne perché, nonostante sia stata condannata ai domiciliari, non è stato trovato un braccialetto elettronico adatto alle piccole caviglie. Gaie Delap è un’insegnante in pensione: nel 2022 protestò, insieme ad altre quattro persone, contro l’utilizzo di petrolio fondando il gruppo “Just stop oil”.