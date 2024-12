Trevisotoday.it - Idee per un centro tavola d'effetto per le feste

Leggi su Trevisotoday.it

Le Stelle di Natale sono parte dell’atmosfera natalizia, come l'albero addobbato, i biscotti fatti in casa, o la luce delle candele. Non tutti sanno che si tratta di una pianta estremamente versatile e facilmente trasformabile in decorazioni personalizzate, da sistemare nella nostra casa.