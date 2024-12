Quotidiano.net - I consigli preziosi prima di partire

di mettersi in viaggio, è necessario assicurarsi che il veicolo sia in buone condizioni, controllando che gli pneumatici siano stati gonfiati correttamente e che tutti i liquidi siano al livello corretto. Bisogna portare con sé un raschietto, che consente di vedere perfettamente in caso di congelamento dei finestrini. Utile avere una pala per spazzare la neve, catene per le gomme, coperte e forniture di base. Importante informarsi sulle allerte meteo e guidare solo lungo tragitti necessari.