Sport.quotidiano.net - Hockey pista A2. Scandiano scatenato: Mirandola non ha scampo. Tripletta di Herrero e due reti di Roca

Leggi su Sport.quotidiano.net

5 PICO: Potenza, Siberiani, De Tommaso, Mirto, De Stefano; Moschetti, Canossa, Santoro, Paltrinieri, Lucchi. All. Ialacci. CENTRO PALMER: Vecchi, Deinite,, Beato, Barbieri;, Busani, Stefani, Montanari, Raveggi. All. Mariotti. Arbitro: Marinelli di Giovinazzo.: p.t. 13’, 17’ e 18’, 20’; s.t. 21’. Tutto facile per il Centro Palmerche vince a5 a 0, dopo aver chiuso il primo tempo 4 a 0 con doppiette dell’argentinoe dello spagnolo. Nella ripresa di fatto non c’è più partita e la squadra di Enrico Mariotti porta a casa la prima vittoria in campionato, controllando la gara e sbagliando qualcosa di troppo in fase offensiva, contro un’avversaria poco attrezzata per la A2.