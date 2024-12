Oasport.it - Hockey ghiaccio: ruggiti domenicali di Renon e Merano in Alps

La domenica sera dell’League 2024-2025 è andata ufficialmente in archivio. Solo due erano le partite in agenda, con risultati però importanti – maturati – per le squadre italiane.Notevole lo 0-3 con cui ilsi è imposto in casa dell’HK RST Pellet Celje andando a segno in apertura con Cuglietta e poi nel terzo periodo con Szypula e nuovamente con Cuglietta: tris, clean sheet e punti preziosi per la classifica.Nell’incrocio fra Gherdeina e, a imporsi sono stati gli ospiti con lo score di 1-5.dominante da subito e capace di passare grazie alle reti di Rein e Fuchs, con Pietroniro a triplicare il vantaggio nel secondo periodo. Negli ultimi venti minuti temporaneo 1-3 di Deluca e poi quaterna e pokerissimo di Skalde e NakajimaIn classifica, l’EK Die Zeller Eisbären è sempre primo con 48 punti raccolti in 23 partite, mentresi attesta in terza piazza con 43 punti in 23 partite,7° con 33 punti in 23 partite, Gheredina ultimo con 23 punti in 24 partite.