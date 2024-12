Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano e Asiago entrambe sconfitte in ICE League

Leggi su Oasport.it

La domenica sera dell’ICE2024-2025 ha mandato in archivio le sue partite, fra cui anche quelle riguardanti le squadre italiane, che non hanno portato buone notizie agli appassionati del Bel Paese.Siasiainfatti sono uscite. Le “Foxes” sono incappate nel 3-2 esterno sulla pista dei Vienna Capitals, bravi a ribaltare la gara nel terzo periodo prima con il 2-2 di Gregoire e poi con la zampata decisiva di Wallner a poco più di dieci minuti dalla fine.Più ampio e interno il ko dei veneti contro i Pioneers Vorarlberg, abili a passare 1-4 al Pala Hodegart di fatto dominando dall’inizio alla fine con le reti di Keefer e Pallestrang in apertura, Sowder nel secondo periodo e Passolt in chiusura, poco prima del gol della bandiera di Porco.In classifica, nonostante il ko,continua a conservare la prima posizione: 60 punti in 28 partite, mentrestaziona in 11esima piazza avendo raccolto 26 punti in 29 partite.