Sport.quotidiano.net - Grande attesa. In casa biancorossa la ‘febbre’ è alta. In arrivo 646 tifosi

Settore ospite sold out: si preannuncia un bel derby anche sugli spalti quello che andrà in scena oggi pomeriggio al vecchio Rastrello. Da Grosseto arriveranno 646, tanti ne contiene lo spicchio di stadio loro riservato, con i tagliandi polverizzati in anticipo rispetto alla chiusura della prevendita (le 19 di ieri). Nelle scorse ore il club ha lanciato un appello. "Nonostante la fattiva e fondamentale collaborazione delle questure di Siena e Grosseto e del Siena, non è possibile destinare ulteriori tagliandi alla tifoseria. La società invita i sostenitori a non recarsi a Siena se non in possesso del tagliando in quanto non sarà consentito in alcun modo l’accesso allo stadio. Grazie per l’affetto e il sostegno alla squadra". A chi ci sarà è invece rivolto il messaggio del capitano, Riccardo Cretella.