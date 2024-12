Ildifforme.it - Gisele Pelicot, sola contro 51 carnefici incarna la “lotta di tutte le vittime”

Leggi su Ildifforme.it

ha scelto il processo a porte aperte per dimostrare che non esiste vergogna se non quella del carnefice, poggiando sulle sue spalle il peso delladileche ancora oggi faticano ad ammettere di non avere colpaL'articolo51la “dile” proviene da Il Difforme.