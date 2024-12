Salernotoday.it - Giardini della Minerva: trovati reperti archeologici durante i lavori, slitta ancora la riapertura

Leggi su Salernotoday.it

Nuovo rinvio per ladei: come riporta La Città, a causa del ritrovamento didi ristrutturazione, l'area non potràtornare ad accogliere i visitatori. Gli archeologi stanno valutando i resti per valutare se riportarli.