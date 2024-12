Ilrestodelcarlino.it - "Gettoni per i consiglieri,. Cesena fanalino di coda"

Il gettone per le sedute assegnato al consigliere comunale relegadiin Regione. Lo ha lamentato nella conferenza stampa dii Fratelli d’Italia il capogruppo consiliare Marco Casali il quale ha rimarcato l’irrisorietà della somma percepita, auspicando un adeguamento. "Ammonta a 32,54 centesimi lordi, una cifra troppo bassa, e perlopiù ferma da anni, che non tiene conto dell’impegno che richiede quella funzione, sia in termini orari durante lo svolgimento delle sedute, sia di tutto il lavoro preventivo che necessita per svolgerla nel migliore dei modi", ha messo in luce il capogruppo Casali. A Forlì il gettone per il consigliere comunale ammonta a 42,30 euro, a Rimini a 90,70 euro, a Ravenna a 70 euro, a Ferrara a 82,56 euro, a Modena 90 euro e a Piacenza a 81 euro.