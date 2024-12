Ilrestodelcarlino.it - Gambettola alla sfida con la capolista

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È iniziato ieri il turno di recupero nel campionato di Eccellenza, si trattava dell’ottava giornata che era stata rinviata per il maltempo. La Sampierana sperava di arrivaresosta col sorriso e invece la squadra allenata da Barontini ha trovato nella Cava Ronco un avversario molto coriaceo. I forlivesi si sono trovati in vantaggio a fine primo tempo grazie all’autogol siglato da Lo Russo, hanno resistito nella ripresa agli attacchi della Sampierana e al 97’ con Zabre hanno raddoppiato. Oggi tocca aldi Marco Bernacci la prova più dura che si possa affrontare in questo momento: alle 14.30, allo stadio Calbi di Cattolica, l’avversario sarà laTropical Coriano. Durante la settimana ilha rafforzato l’attacco con l’inserimento di Khadimou Ndiaye che oggi potrebbe già esordire contro una difesa che finora è stata perforata solo nove volte.