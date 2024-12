Oasport.it - Fury non ammette la sconfitta: “Regalo di Natale dei giudici ad Usyk”

Leggi su Oasport.it

Tysonnon ci sta e come un leone ferito reagisce nelle dichiarazioni in conferenza stampa. Il pugile britannico ha perso l’attesissima rivincita contro Oleksandrdi stanotte a Riad (Arabia Saudita): il suo avversario si è quindi confermato campione del mondo dei pesi massimi per le sigle Wba, Wbc, Wbo e Ibo grazie a un verdetto unanime ai punti.però non ci sta e in conferenza stampa ha attaccato frontalmente i: “Igli hanno fatto undi(a, ndr). Sento di aver vinto entrambi gli incontri. So che dovevo metterlo KO, ma è la boxe e queste cose capitano. Non ho dubbi di aver vinto questo incontro. Frank Warren mi dava tre o quattro giri di vantaggio e molti altri mi davano almeno due giri di vantaggio”.sentenzia ancora, spiegando tutto il suo disappunto: “Non piangerò sul latte versato, ormai è finita.