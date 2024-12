Ilgiorno.it - Furti in case, gelaterie, supermercati: raffica di colpi in tutta la provincia di Cremona

Ondata diinladi. Giovedì sono state svaligiate due villette a San Bassano, da una i malviventi se ne sono andati con la cassaforte. A Vescovato la padrona di casa si è trovata a faccia a faccia con tre persone che si sono finte agenti di polizia e sono entrate nella sua abitazione con la scusa di dover prelevare impronte. Mentre uno teneva a bada la donna, gli altri due con un flessibile hanno tagliato la cassaforte, ma all’interno non c’era nulla. Riuscito il colpo ai danni di una famiglia che abita in una villetta della frazione Roggione di Pizzighettone. Malviventi anche alla gelateria Costa venerdì notte, porta d’ingresso sfondata con un tombino. Bottino: i soldi del fondocassa e i gelati in frigorifero. Colpo a segno a Paderno, ai danni di una ottantottenne che ha fatto entrare in casa finti tecnici dell’acquedotto che le hanno rubato qualche centinaio di euro.