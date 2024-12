Ilrestodelcarlino.it - Fruttagel, nuovo contratto

È stato rinnovato ilintegrativo per i lavoratori delladi Alfonsine, dopo una lunga trattativa. Tra le novità principali vi è un importante aumento del massimale del premio di risultato del 10% e la rivisitazione complessiva dei parametri con l’obiettivo di renderli maggiormente raggiungibili. A partire dal rafforzamento del welfare integrativo, è stato anche migliorato il periodo di astensione per congedo matrimoniale ed è stata aumentata l’integrazione da parte dell’azienda in caso di maternità facoltativa per le lavoratrici e i lavoratori avventizi. Saranno previsti, inoltre, momenti formativi aggiuntivi, a totale carico dell’azienda, con lo scopo di rafforzare la cultura e le tutele in materia di violenza di genere. "Il risultato raggiunto è frutto di un lungo percorso di trattative che non può che renderci soddisfatti – dichiarano Laura Mazzesi, segretaria generale Flai Cgil, e Alessandro Bedeschi, funzionario Flai Cgil della provincia di Ravenna, unitamente alla rappresentanza sindacale unitaria –.