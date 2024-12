Ilgiorno.it - Fermato dalla polizia. Chili di cocaina, soldi e una pistola automatica

Dovrà spiegare non solo la provenienza e la destinazione dell’ingente quantitativo di droga con cui viaggiava su una fuoriserie con targa svizzera, ma anche dove si è procurato lacon matricola abrasa che probabilmente serviva a difendere quel tesoro in polvere bianca. Di sicuro non è riuscita a evitare il carcere il trentenne italo-brasiliano residente a Bregnanoe arrestatoSquadra Mobile di Como mentre viaggiava a bordo di un’auto di grossa cilindrata con targa del Canton Ticino. Gli agenti si sono insospettiti e hanno deciso di ispezionare l’auto trovando all’interno del bagagliaio 2e mezzo di, quasi cinquemila euro e unacon matricola abrasa, completa di cartucce. In casa aveva 1 chilo e trecento grammi di marijuana, 1 chilo e mezzo di hashish e altri 5 mila euro.