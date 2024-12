Ilrestodelcarlino.it - Fd’I boccia il bilancio dell’Unione: "La gestione è fallimentare"

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Terre d’Argine esprime il suo dissenso sulle previsioni del2025-2027: durante il consiglio delle Terre d’Argine, i consiglieri Federica Carletti Federica, Tommaso Casolari ed Enrico Fieni hanno infatti voto contro. "La Giunta– spiegano i consiglieri di Fratelli d’Italia - ha provveduto ad illustrare un piano diviso in vari indirizzi strategici i quali richiedono una somma di denaro che, secondo noi, la politica non riesce più a sostenere, anche a causa dell’assenza delle entrate da dividendi a seguito dellaAimag degli ultimi anni". I consiglieri di opposizione manifestano preoccupazione riguardo al futuro: "Per far quadrare ille amministrazioni a guida Pd, puntano sempre di più sulle sanzioni, sulle multe provenienti da nuovi autovelox e sull’aumento delle tasse, non è infatti un caso che i comuni coinvolti abbiano deciso all’unanimità di innalzare le aliquote dell’addizionale Irpef fino al tetto massimo".