Agi.it - Esplosione in una villetta nel Parmense, tre feriti gravi

AGI - Uno scoppio è avvenuto questa mattina a Casalbaroncolo, una frazione al confine tra Parma e Sorbolo, in unaabitata da quattro persone. Tre sono imentre parte dello stabile è crollato. Secondo quanto appreso, i Vigili del Fuoco e i sanitari sono intervenuti attorno alle 11 per quello che, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere l'effetto di una fuga di gas. I tresono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Parma. Sul posto anche i carabinieri. Le indagini sono in corso.