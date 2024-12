Torinotoday.it - Esplosione in casa a Vaie: scoppia una stufa, crolla il soffitto e uomo resta ustionato

Leggi su Torinotoday.it

Un'si è verificata nella serata di ieri, sabato 21 dicembre 2024, in unain via Roma 27 a. Are è stata unaa gas che un anziano, che vive solo, usa per scaldarsi. Conseguentemente èto ildella stanza in cui si trovava il dispositivo e l'è.