Ilgiornale.it - "E stutatelo ‘sto telefono...". Il Maestro Muti interrompe il concerto di Natale in Senato

Leggi su Ilgiornale.it

Quello del direttore d'orchestra non è solo un doveroso richiamo ai politici col telefonino acceso ma un meraviglioso omaggio a una parola italiana desueta, «stutare» come spegnere, che oggi magicamente risorge per qualche ora