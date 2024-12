Ilrestodelcarlino.it - E’ morto Bisacchi, presidente a Ginevra di ’Forza Cesena’

Il Cesena ha perso uno dei suoi tifosi più appassionati: si è spento in Svizzera Oliviero. Nato a Cesenatico, in giovane età aveva deciso di emigrare in Svizzera dove poi ha trascorso tutta la sua vita, stabilendosi a Carouge, cittadina nei pressi di, e li ha messo su famiglia. Ma Olivero non ha mai dimenticato le sue origini e le sue profonde radici romagnole tanto che che la sua passione per il Cesena ha avuto un posto di prima fila nella sua vita. Aveva fondato il club Forza Cesena didel quale è stato sempre l’anima e nel 2016 aveva ricevuto il premio per i 43 anni di vita del suo club. Olivieroha sempre cercato di mantenere saldo il suo legame con la Romagna e col Cesena, ogni estate trascorreva le vacanze a Cesenatico, cosa che ha trasmesso alla figlia Roberta e quando poteva era presente allo stadio per seguire la sua amata squadra bianconera.