Milanotoday.it - È morta la donna travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce a Milano

Leggi su Milanotoday.it

Non ce l'ha fatta lainvestita nei giorni scorsila strada, in via Lorenteggio a. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre. La vittima, unadi 52 anni italiana , originaria del Perù, e residente a Corsico, si è spenta dopo ore di agonia.