Monzatoday.it - È già stato proclamato il primo sciopero del 2025: a rischio i mezzi pubblici

Leggi su Monzatoday.it

Anno nuovo, vecchie recriminazioni per i lavoratori. E vecchi disagi per i pendolari. È giàil propriodeidell'anno che verrà. Il 10 gennaio, un venerdì, è infatti il giorno scelto dal sindacato Faisa Confail per un'agitazione che coinvolge i dipendente delle.