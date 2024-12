Laprimapagina.it - Due piloti della Marina militare degli Stati Uniti abbattuti sul Mar Rosso

Incidente nei cieli del Mar. DueUSA sonodomenica mattina in “un apparente caso di fuoco amico”. Ad affermarlo l’esercitod’America.Entrambi isonorecuperati vivi ma “le valutazioni iniziali indicano che uno dei membri dell’equipaggio ha riportato ferite lievi”, spiega il Comando centrale (Centcom)USA. “L’incidente non è stato il risultato di fuoco nemico ed è in corso un’indagine completa”, viene spiegato dal Centcom. L’incrociatore lanciamissili Uss Gettysburg “ha sparato per errore e ha colpito l’aereo da caccia F/A-18” che era pilotato daidiprovenienti da un’altra nave, la Uss Harry S. Truman.