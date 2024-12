Giornalettismo.com - Due indizi fanno una prova: non serve Piracy Shield per fermare la pirateria

Leggi su Giornalettismo.com

Solo qualche settimana fa, è andata in scena una vastissima operazione internazionale – denominata Taken Down – che ha messo in ginocchio un’enorme rete illegale in grado di trasmettere illecitamente eventi sportivi in diretta, film e serie tv. Nelle scorse ore, un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, ha smantellato un IPTV italiano. Anzi, l’IPTV illegale appena chiuso era quello che aveva il maggiore share nel nostro Paese, con oltre 6mila utenti che pagavano abbonamenti mensili da 10 euro (o 80 euro all’anno) per accedere e tutti quei contenuti diffusi da Dazn, Netflix, Sky, Disney+ e altre piattaforme. Il tutto è avvenuto senza che ilabbia avuto alcun ruolo in queste due operazioni. IPTV illegale chiuso, senza l’aiuto delDue eventi nel giro di pochi giorni che hanno messo in evidenza un punto fondamentale: operazioni dirette di questo tipo hanno una maggiore efficacia rispetto all’intero impianto del sistema dello scudo anti-gestito da Agcom e basato sulle segnalazioni dei detentori dei diritti di trasmissione audiovisiva del campionato di calcio di #SerieA.