Salernotoday.it - Due incidenti sull'A2 in circa 1 ora, nei pressi di Pontecagnano: un morto e 2 feriti

Leggi su Salernotoday.it

Tragedia'A2, trae Battipaglia: intorno alle 7.20, un'auto in panne con a bordo un 24enne è stata tamponata da un'altra vettura che sopraggiungeva, con a bordo una coppia. Purtroppo il ragazzo èsul colpo: sul posto l'auto medica che non ha potuto far altro che constatare.