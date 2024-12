Europa.today.it - Dove vedere Milan Futuro-Entella in diretta tv e le probabili formazioni

Leggi su Europa.today.it

L'prova a balzare in testa alla classifica, la squadra di Gallo al momento è terza a meno due da Pescara e Ternana e oggi alle 15 sfida in trasferta ilterzultimo della classe. Gallo è pronto ad una nuova sfida per confermarsi tra le big del campionato e l'occasione è ghiotta.