Quotidiano.net - Donna muore in ospedale a Palermo, la figlia: “Lasciata su una barella per 8 giorni”

, 22 dicembre 2024 – "Hanno lasciato mia madre su unadel pronto soccorso dell'Ingrassia dal 10 al 18 dicembre. Solo il 19 è stata trasferita a Medicina Generale, quando stava già malissimo e potrebbe avere contratto un'infezione in. Ma ormai era troppo tardi. Il 20 dicembre è morta". Romina Gelardi ha presentato una denuncia per la morte della madre di 76 anni, Maria Ruggia. Assistita dall'avvocato Andrea Dell'Aira ha chiesto alla procura di accertare le responsabilità. E’ intervenuta la polizia che ha sequestrato le cartelle cliniche e la salma che sarà portata all'istituto di medicina legale per l'autopsia.