Ilrestodelcarlino.it - "Dispiace, ma resto orgoglioso dei ragazzi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarebbe stata la favola perfetta, un Natale incredibile e memorabile, invece la zuccata di Catani ha rovinato la festa al Chiesanuova. La squadra di Mobili ha lottato, ha trovato le energie anche quando sembravano ormai esaurite: non è riuscita a cambiare le sorti della gara, ma ci ha provato sino all’ultimo pallone. "Un errore difensivo purtroppo ci è costato caro, abbiamo provato a sfruttare l’inferiorità numerica dell’Urbania, ma non è bastato. Sono gare che possono essere decise dagli episodi, stavolta è andata bene all’Urbania – dice Mobili, tecnico del Chiesanuova –.per i tifosi che ci hanno seguito in gran numero, ma sonodei miei. Il calcio è anche questo e partite del genere possono essere preziose se sfruttate per crescere e migliorare. Rimangono scoramento e delusione, ma dobbiamo rialzarci e fare tesoro di questa esperienza seppur negativa".